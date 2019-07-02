قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إن المحافظة تعاني من أزمة وقصور في الخدمة الصحية في بعض المستشفيات وبخاصة في غرف ومراكز الرعاية المركزة والحضانات.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن هذه المشكلات في طريقها للحل مع دخول 4 مستشفيات جديدة يجري تجديدها الخدمة وهي قها والخانكة وكفرشكر والقناطر الخيرية، لافتا إلى الانتهاء من مشروع مستشفى بنها العام التعليمي، وأنه من المتوقع دخول المستشفى الجديد الخدمة العام المقبل مع بدء تطوير المبنى القديم.

وشدد المحافظ على الاهتمام بصحة المواطنيين والوقاية من الأمراض الفيروسية ومكافحة مصادر العدوي التي تؤدي للإصابة بالأمراض المختلفة أمر ضروري موضحا أن الحملات القومية التي نظمتها وزارة الصحة مؤخرا "100 مليون صحة" و"صحة المرأة" التي انطلقت أمس ساعدت في ترسيخ ظاهرة صحية وهي الإعداد لقواعد بيانات إحصائية عن كل مريض وهو ما سيساهم فيما بعد في مشروعات ميكنة المستشفيات وتحويل بيانات المرضي إلى قواعد رقمية، هو ما سيساهم في اكتشاف الأمراض بسهولة ومعرفة المناطق الأولى بالرعاية.

وتابع المحافظ، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التخصصات النادرة والمراكز الطبية والمستشفيات المتخصصة، وأن المحافظة تعكف حاليا على إنشاء مركز للحروق والسموم بكلية الطب ببنها لمعالجة حالات إدمان وتعاطي المخدرات بالتعاون مع كلية الطب بجامعة بنها.

وأضاف أن هناك تواصل مستمر مع أمجد الصغير مندوب حاكم الشارقة والمتبرع بتكاليف إنشاء مستشفى الحروق الجديد بالقناطر الخيرية التي سيجري إنشائها على مستوى طبقا للمواصفات العالمية، وأنه جرى الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية لمستشفى الحروق والرسوم، وجرى تخصيص الدور الأرضي للاستقبال والصيدلية والدور العلوي غرفتين للعمليات وغرفة للعناية المركزة بها سرير رملي مخصص لحالات الحروق الخطيرة بالإضافة إلى بنك للجلد.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز 11 سرير إقامة، بالإضافة إلى إقامة مبنى إداري للأطباء وتعقيم مركزي، والدور الثالث جري تخصيصه لبنك الدم المتطور بالخلايا الجذعية.