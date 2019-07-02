تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جانب الحكومة الإيطالية .وأشار التقرير إلى تقديم الحكومة الإيطالية عددا من المنح الدراسية خلال العام 2019/2020 وذلك للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة الدراسات في أوديني -إيطاليا في العديد من التخصصات، منها: ( البيئة وهندسة الطاقة والعلوم ، الهندسة الصناعية والمعلومات ، علوم الحاسب ، اللغات والاداب ، الغذاء ، الزراعة ، الطب ) ، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم هو 10 يوليو الجارى، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح من خلال الموقع الإلكترونى الآتى: https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d.-call https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d.-call-1وأضاف التقرير تقديم جامعة الدراسات بماتشيرانا لمنح للحصول على درجة الدكتوراه في العديد من التخصصات، منها : ( القانون والابتكار ، التراث الثقافي ، الانسانيات ، العدالة والحقوق السياسة ) ، لافتًا إلى أن آخر موعد للتقدم هو 8 يوليو الجارى، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح من خلال الموقع الإلكترونى الآتى:http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXVكما أشار التقرير الى المنح المقدمة من جامعة الدراسات بباليرمو فى صقليه حيث فتحت باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح الدراسيه للعام الاكاديمى 2019/2020 للحصول على الدكتوراه في التخصصات التالية ( فقه اللغة الحديث ، علم الموسيقى والتراث الموسيقي ، العلاقات الدولية ، العلوم السياسية ، العلوم الفلسفية ، الخدمة الاجتماعية ، علوم الترفيه وانتاج الوسائط المتعددة ) ، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم هو 13يوليو الجارى، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح من خلال الموقع الإلكترونى الآتى:

Ø http://www.unipa.it/didattica/dottorati/dottorato-xxxv/bando-di-accesso-ciclo-35علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح