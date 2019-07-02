انطلقت فعاليات التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي "رمسيس 2019"، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لمصر وفرنسا، والذي يستمر لعدة أيام في مصر.

ويشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية "شارل ديجول"، والمجموعة القتالية المصاحبة لها، وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، إضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز "رافال" والهل المسلح، بينما يشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ الحديثة وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، إضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف – 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافال) .

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التي تساهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على تخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارات أطقم القوات البحرية / الجوية المشاركين، وتبادل الخبرات القتالية والميدانية، والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راق من التدريب، لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن البحري في المنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.