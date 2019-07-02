"فيس بوك" تخلي 4 مبان بعد تسرب غاز السارين المميت

سيطرت حالة من الرعب على العاملين في مقر فيس بوك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتشار أخبار عن تسرب غاز السارين في الموقع، وأخلت "فيس بوك" 4 مبان، فضلا عن إجراء فحص طبي لشخصين يعملان بها للتأكد من إمكانية تسممها بغاز السارين المميت الذي يستخدم لشل الأعصاب، بعد العثور على طرود مشبوهة في مكتب بريد الشركة بمدينة مينلو-بارك الأمريكية.

وقال إنتوني هاريسون ممثل "فيس بوك"، إنّ الشركة أخلت 4 مبان بعد الحصول على نتائج إيجابية للفحص، وهي تتعاون مع الشرطة في التحقيق، بحسب "عربي نيوز".

وأفاد جون جونستون رئيس هيئة الإطفاء في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، بأنّ أشخاصا لمسوا طرودا مشبوهة لكن لم تظهر أي أعراض تبيّن تعرضهم للسارين.

وأوضح أنّ نتائج فحص أحد الطرود البريدية بيّنت أنّه يحتوي على غاز السارين، لكن هذه النتيجة تحتاج إلى إجراء فحوصات للتحقق من صحتها.