قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستعود للارتفاع، اليوم، وتصل إلى 37 درجة مئوية على القاهرة، أي أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين، ومن المقرر أن تظل كذلك حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف "عبد العال" في مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 و32.

وتابع "عبد العال" أن هناك أيضا ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، على أن تستمر على مدار الصيف بأكمله.