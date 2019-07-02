في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الخارجين عن القانون، خاصة في مجال مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والاستيلاء على أموالهم.

وفي ضوء ما أكدته معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام إحدى السيدات (حاصلة على معهد فني تجاري، مقيمة بمحافظة الغربية)، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص - كائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة الكبرى بالغربية، وترويجها شهادات دراسية منسوبة لكيانات تعليمية حكومية "مزورة".

بالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية، أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أي تراخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المذكورة وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليه عثر على (العديد من الشهادات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجامعات والجهات الحكومية - شهادات "اجتياز دورات تدريبية" منسوب صدورها للأكاديمية - مجموعة من الأجندات تحتوى على أسماء المتقدمين للحصول على دورات لديهم والمبالغ المالية المتحصلة من كل منهم بإجمالي "350.00 - ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه" - مجموعة كبيرة من وثائق التعارف والشهادات الدراسية وبطاقات الرقم القومى والصور الشخصية الخاصة بالراغبين فى التقدم للإلتحاق بالأكاديمية - مجموعة كبيرة من دفاتر إيصال إستلام نقدية بإسم الأكاديمية المشار إليها - مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور المحاضرات وصور بطاقات الرقم القومى وشهادات التخرج - هاتف محمول).

بمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، وأمكن التوصل لثلاثة من ضحاياها، بسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل حصولهم على شهادات قياس مستوى مهارة وشهادات منسوبة لبعض الجامعات وكارنيهات مزاولة مهنة "مزروة".