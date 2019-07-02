اطلب رحلتك من غير إنترنت.. خط ساخن لـ"أوبر" في القاهرة الكبرى

15199.. خط ساخن أطلقته شركة "أوبر" لعملائها، وتعتمد فكرته على ذات آلية عمل الأبلكيشن الخاص بها عبر الهواتف المحمولة لطلب رحلة جديدة، لكن دون الحاجة إلى الاتصال عبر شبكة الإنترنت.

"الوطن" تواصلت هاتفيا مع رقم الخط الساخن الذي أُطلق مؤخرا لخدمة عملاء "أوبر" للتأكد من عمله وحجز رحلة جديدة من خلال الهاتف دون الحاجة إلى الاتصال عبر شبكة الإنترنت، وبالفعل تم الرد على المكالمة بواسطة أحد موظفي الخدمة المختصون بالرد على المكالمات، لتبدأ بعدها خطوات الحجز وتأكيد انطلاق الرحلة.

يحتاج المتصل في بداية المكالمة إلى إبلاغ موظف الخط الساخن باسمه والعنوان الذي يرغب في الانطلاق منه والعنوان الذي يريد الذهاب إليه، لتبدأ عملية البحث عن أقرب سيارة من المنطقة الموجود بها العميل، وبعد العثور عليها يتم إخبار المتصل بالمدة التقريبية التي تستغرقها الرحلة، حسب ما أكدت موظفة الخط الساخن في المكالمة.

إلى جانب ذلك يتم إبلاغ العميل بالتكلفة المتوقعة للرحلة الخاصة به، كما يحدث في التطبيق الخاص بـ"أوبر" عبر الإنترنت، ما يتيح لكبار السن الذين لا يجيدون التعامل مع الإنترنت طلب رحلة من مكان وجوده أو في حال عدم توافر شبكة إنترنت لدى الشخص.

تتوافر خدمة الخط الساخن لعملاء "أوبر" داخل القاهرة والجيزة والقليوبية، حسب ما أكدت موظفة الخدمة لـ"الوطن" في أثناء المكالمة.