عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، بما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية بمناسبة احتفالات مصر بثورة يونيو.

وأوضح التقرير أن إيرادات الهيئة بلغت حتى منتصف يونيو 2019 حوالي 595.8 مليون جنيه، كذلك بلغت إيرادات بيع الأراضى بالمزايدات العلنية حوالي 398.8 مليون جنيه، بخلاف إيرادات تحت التحصيل لتغيير النشاط لبعض المساحات والتي تجاوزت 899 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي ضد نادي سموحة بالإسكندرية لتحصيل 220 مليون جنيه، كذلك حسم تشابك المساحات بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف المصرية والتي تبلغ مساحتها 161395 فدانا، وتم الإعتداد بتصرفات الإصلاح الزراعى لمساحة 104653 فدانا لصالح الإصلاح، ورد مساحة 46631 فدانا لصالح هيئة الأوقاف المصرية، ليتبقى مساحة 10288 فدانا جارى التفاوض بشأنهم.

وذكر التقرير أنه تم الاتفاق بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على توحيد القيمة التقديرية للإيجار بالنسبة لأراضي العزب والقرى والمدن والمنشآت التجارية والسكنية.

وقرر مجلس إدارة الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مساحة 178 فدانا، بعدة محافظات، وسرعة التصرف فيها طبقاً للقواعد المعمول بها بطريق المزايدة العلنية، كما وافق على إقامة عدداً من مشروعات المنفعة العامة، على رأسها: مركز شباب في محافظة الدقهلية، ومحطة صرف صحي في محافظة الشرقية، ومدرسة تعليم أساسي بمحافظة كفر الشيخ، كما وافق المجلس على تغيير النشاط المباعه من أجله مساحة 10 أفدنة بمحافظة قنا، و5 أفدنة بمركز أسيوط، و 6 أفدنة بمحافظة البحيرة.