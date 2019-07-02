حصدت المملكة العربية السعودية، خمس جوائز في الدورة الـ20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والذي اختتم فعالياته أمس الأول في تونس العاصمة، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد وعدد كبير من المختصين في المجال السمعي البصري ونجوم الفن والثقافة العرب.

شهد الحفل الختامي، الذي خصص فنيا لدولة فلسطين ضيف شرف هذه الدورة، توزيع جوائز المهرجان الإذاعية والتلفزيونية، حيث توجت الإذاعة السعودية بثلاث جوائز في المسابقات الإذاعية الرئيسية؛ وهي الجائزة الثانية في مجال الدراما الكوميدية عن برنامج "سناب شات "، والجائزة الثانية في مجال البرامج التوجيهية للأطفال عن برنامج "قادة المستقبل"، والجائزة الثانية في مجال نشرات الأخبار.

كما حصدت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على جائزة الإبداع في التقديم لفئة جوائز المسابقات التلفزيونية، والجائزة الأولى في مجال المسلسلات عن مسلسل "شيرشات".