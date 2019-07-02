أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انتظام صرف معاشات شهر يوليو، لليوم الثاني على التوالي في كل أنحاء الجمهورية، وذلك للمعاشات التي تُصرف من منافذ صندوق التأمينات.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات تمهيداً لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للمعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سيتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من يوم الخميس 4 يوليو بدلًا من 5 يوليو، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيتم الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10يوليو.

وأكّدت الوزارة في بيانها أنَّ قرار الزيادة جاء منحازًا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيه شهرياً، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2019.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في البيان، أنَّ قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص سيحسب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، مشيرة إلى أن الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، وتم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيه ليصبح 900 جنيه شهريًا.