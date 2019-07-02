استقبلت نورا كامل فاضل مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، أوائل طلبة التعليم الفني من مدارس البحر الأحمر على مستوى الجمهورية بحضور ذويهم وأولياء أمورهم، وذلك لتقديم التهنئة لهم بحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة "التربية والتعليم" نتيجة طلاب المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للدور الأول عام 2019.

وحصل ثلاثة طلاب من محافظة البحر الأحمر على الثلاث مراكز الأولى في التعليم الفني الصناعي والتعليم الفني المزدوج.

وحصل الطالب إبراهيم محمد صديق الصغير ابن مدينة سفاجا بمحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفنى بفصول التعليم والتدريب المذدوج الملحقة بمدرسة صالح عوض الله الفنية الصناعية المتقدمة برأس غارب (فصل "البترول).حيث حصل على مجموع 559 درجة من إجمالي 570 درجة، بنسبة 98.1%، بحسب ما أبلغه نائب وزير التربية والتعليم وبعد إعلان نتيجة الأوائل.

بينما حصل الطالب على محمد على محمد ابن مدينة رأس غارب بشمال محافظة البحر الأحمر الحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في التعليم الفنى، بفصول التعليم والتدريب المزدوج الملحقة بمدرسة صالح عوض الله الفنية الصناعية المتقدمة فصل "البترول".، حيث حصل على مجموع 559 درجة من إجمالي 570 درجة، بنسبة 98.1%، بحسب ما أبلغه نائب وزير التربية والتعليم وبعد إعلان نتيجة الأوائل.

فيما حصلت الطالبة بسمة عسران رزق بمدرسة الثانوية الصناعي بنات بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الصناعي نظام ثلاث سنوات. حيث حصلت على مجموع، بنسبة 99.2%، بحسب ما أبلغه نائب وزير التربية والتعليم وبعد إعلان نتيجة الأوائل.