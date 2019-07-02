تفوق فيلم "الممر" لأحمد عز على موسم أفلام عيد الفطر بإيرادات وصلت إلى مليون و42 ألف جنيه أمس بدور العرض، بحسب بيان للشركة المنتجة صادر اليوم.

والفيلم يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، حسبما أكدت شركة دولار للتوزيع السينمائى فى بيان صادر عنها .

بينما احتل فيلم "كازابلانكا" المرتبة الثانية وحقق إيرادات وصلت إلى 747 ألف جنيه.

فيلم "الممر" من بطولة أحمد عز، ومحمد جمعة، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وإياد نصار، وأحمد رزق، إضافة إلى كل من هند صبري وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرجنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين.

بينما حقق فيلم "سبع البرومبا" للفنان رامز جلال إيرادات وصلت إلى 400 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "حملة فرعون" إيرادات 159 ألف جنيه، وحقق فيلم "محمد حسين" لمحمد سعد إيرادات وصلت إلى 42 ألف جنيه، وحقق فيلم "بورصة مصر" إيرادات وصلت إلى 23 ألف جنيه .