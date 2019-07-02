لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين في انقلاب سيارتهم على محور 30 يونيو بطريق "بورسعيد- الإسماعيلية".

وأخطر اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، من إدارة البحث الجنائي بتصادم تصادم سيارة ملاكي برصيف محور 30 يوينو نتيجة السرعة الزائدة التي أدت إلى انقلاب السيارة.

ونقل المصابون الـ4 إلى مستشفى المبرة، وهم سامي محمد أبو الرفاعي، 36 سنة، وأيمن رمضان محمد 50 سنة، وعبده عبده دوريه 36 سنة، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد السيد حسن 36 سنة بكسر بالقدم اليمنى، وتعامل الفريق الطبي مع المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

كما وصل إلى المستشفى، محمد عبده إبراهيم 59 سنة، جثة هامدة، وجرى التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العام، ويجري استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.