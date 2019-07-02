قال المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، إنّ المحافظة تشهد إقامة أكبر مشروع في مجال الزراعات المحمية "الصوبات الزراعية" على مساحة 51 ألف فدان، لا سيما بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إمكانية تنفيذه.

وأضاف عبدالجابر خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من الطلبات الخاصة بمحافظة بني سويف، أنّ الأمر بدأ باقتراحه على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره افتتاح المشروع القومي للصوبات الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، وكلف ويز الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بدراسة المقترح.

وتابع محافظ بني سويف أنّ اللجان المعنية خرجت في اليوم الثاني تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالنزول إلى الموقع المُقترح لدراسة التربة والوقوف على مدى صلاحيتها، والمعدات حاليا في طريقها لتسوية 51 ألف فدان تمهيدا لإقامة المشروع.

ولفت عبد الجابر إلى أنّ محافظة المنيا أصبحت شريكا في المشروع، لا سيما بعد ضم عدد من الأفدنة الواقعة في حيزها، مشيرا إلى أنّه سيلتقي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من أجل الوصول لحلول لبعض المعوقات.

وفي سياق متصل، أشار محافظ بني سويف إلى أنّه جار إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة ألفين فدان و124 يطلق عليها المثلث الذهبي، وتعتبر نقطة تلاقي 3 محافظات ممثلة في الجيزة وبني سويف والفيوم.