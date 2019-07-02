طالب النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتحويل السيارات الملاكي القديمة إلى مشروعات للشباب.

وقال فى بيان، اليوم، إن السيارات القديمة أصبحت تمثل عبئًا على الأسر المصرية، وتؤدى إلى تعطيل حركة المرور نتيجة الأعطال المتكررة، فضلًا عن شغل مساحات دون فائدة بالشوارع والجراجات، وتحويل هذة السيارات لمشروعات لخدمة الشباب سيساهم فى الحد من ظاهرة البطالة.

وأوضح "زين الدين" أن المقترح يعتمد على تهيئة السيارات القديمة وإعادة استغلالها لبدء مشروع شخصي، وبيع المنتجات من خلالها، بدلًا من تأجير المحال مرتفعة الثمن، وأشار إلى أن الفكرة موجودة بالفعل، إلا أن الأمر ينقصه بعض التنظيم والتقنين، ليتحول إلى مبادرة وطنية، يتم فيها تشجيع الشباب على تبني الفكرة وتقديم قروض ميسرة لهم.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالإجراءات الصحية في حالة تحويل هذة السيارات إلى مشروعات لتقديم أطعمة للمواطنين.