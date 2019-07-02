لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء، اليوم، بعد أن لمست أحد أعمدة الإنارة العامة في قرية "بانوب" مركز نيروه، بمحافظة الدقهلية، ووصلت إلى المستشفى جثة هامدة.

وأخطر اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول الطفلة أمل إبراهيم جمعة، 8 سنوات، مقيمة بقرية "بانوب" إلى مستشفى نبروه المركزي جثة هامدة.

وانتقلت مباحث المركزي إلى مكان الواقعة، وتبين أن سبب الوفاة صعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة بجوار كوبري بانوب.

ومن جانبه، قال اللواء حسام حمودة، رئيس مركز ومدينة نبروه، إنه كلف رئيس شبكة كهرباء نبروه بعمل تقرير حول سبب الحادث وكيفية وصول الكهرباء إلى جسم العمود، واتخاذ الإجراءات الفنية فورا، ومراجعة أعمدة الإنارة كافة في المنطقة لعدم تكرار الحادث.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.