شاركت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، الفنان العالمي أندريا بوتشيللي، حفله الغنائي في افتتاح ليالي مهرجانات الأرز الدولية، والتي يترأسها النائبة ستريدا جعجع.

وبدأ "وتشيللي" بتقديم أغانيه، ورافقته عزفا، الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، التي تضم 70 عازفا وعازفة، بمشاركة جوقة جامعة سيدة اللويزة، المؤلفة من 60 منشدا ومنشدة، بقيادة المايسترو العالمي مارتشللو روتا.

وظهرت هبة طوجي، مع آخر 5 أغنيات من الحفل، والبداية كانت مع أغنية "somewhere over the rainbow" وهي من أشهر الأغاني الأمريكية الكلاسيكية من فيلم "the wizard of oz" من بعدها ظهر أندريا بوتشيللي مرة أخرى على المسرح ليلتحم هو وهبة غنائيا بأغنية "if only" التي يغنيها بالأصل بوتشيللي مع المطربة العالمية "dua lipa"، ثم غنى سويا can’t help falling in love للفنان الراحل ألفيس بريسلي، ومن بعدها دويتو إيطالى رائع ومُبدع بعنوان "canto della terra"، وقبل أن يُختتم الحفل أهدت النائبة ستريدا جعجع الفنان أندريا بوتشيللي وسام استحقاق لجنة مهرجانات الأرز تكريما وتقديرا لهذا الفنان العالمي.

وإختتم بوتشيللي وطوجي ثنائيتهما بدويتو أخير بعنوان because we believe وهي رسالة من لبنان والأرز إلى العالم أن يتمسك الإنسان بإيمانه، وجرى نقل هذا المشهد مباشرة، عبر محطات "العربية، France 24، MTV".