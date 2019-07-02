تحدثت الفنانة دينا، عن طبيعة العلاقة التي جمعتها مع الفنان الراحل عزت أبو عوف، قائلة: "أعرفه منذ أكثر من 30 عاما"، مؤكدة أنها فقدت صديقا عزيزا لن يتكرر، متابعة "كان شخص برنس، يجيد التعامل مع كل أنماط البشر بأدب شديد".

وأضافت دينا، لـ"الوطن"، أن الراحل كان شخصاً متسامحاً، وكانت تحب الاستماع إلى نصائحه وحكمه، لأنه كان أكثر دراية منها بمناحي الحياة، ولذلك كانت تستشيره في أمور عديدة حال شعورها بالحيرة تجاهها.

غيّب الموت الفنان عزت أبو عوف في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفقيد من مسجد السيدة نفيسة ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول"، ومسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام"، كما قدم موسيقى وألحان عدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة "فور إم" مع شقيقاته.