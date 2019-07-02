قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس شاب متهم بقتل شقيقة والده، لسرقة مشغولاتها الذهبية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة القنايات بمديرية أمن الشرقية من (أحد المواطنين - مُقيم دائرة القسم) بغياب والدته (ربة منزل - سن 66 - مُقيمة ذات العنوان) عن منزلها عقب خروجها صحبة نجل شقيقها (سائق توك توك - سن 36 - مُقيم بندر القنايات) بمركبة "التوك توك" الخاصه به لتوصيلها لمنزل شقيقها وبالطريق طلبت منه النزول لقضاء بعض متطلباتها ولم تعد، وأضاف بأن والدته كانت تتحلى بمشغولات ذهبية عبارة عن (5 غوايش- 2 خاتم - 1 قرط - دبلة).

وأضاف البيان أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، وبتمشيط خط سير المتغيبة أمكن العثور على جثتها بإحد المجاري المائية بدائرة القسم وبها جروح بالرأس وبإصبع يدها "دبلة محبس".. كما أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة (نجل شقيقها سائق "التوك توك" المذكور) بقصد سرقتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشاب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، وأضاف أنه قام بالاتصال بها لاصطحابها لمنزل والده بزعم إنهاء خلاف عائلي بينه ووالده، وتوجه إليها بالتوك توك وبالطريق طلب منها النزول وعقب نزولها باغتها بالتعدي عليها بقطعة حديدية على مؤخرة رأسها فأودى بحياتها، واستولى على مشغولاتها الذهبية عدا "الدبلة" لعدم تمكنه من خلعها من إصبعها، وتخلص من الجثة في المجرى المائي، وبإرشاده تم ضبط المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها (5 غوايش - 2 خاتم - 1 قرط) ، والأداة المستخدمة "قطعة حديدية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.