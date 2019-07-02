رفع 8 آلاف متر قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع وحدة التدخل البيئي السريع 8 آلاف و435 م٣ قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز "الزقازيق بمنطقة الغار ومنطقة التيسير - القنايات - الإبراهيمية – فاقوس - الخطارة"، وذلك خلال يونيو 2019.

ومن جانبه، أكد فخري عبد العزيز مستشار المحافظة لشؤون البيئة والنظافة والتجميل، أن وحدة التدخل البيئي السريع حصرت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي والتنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظاً عليها وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.