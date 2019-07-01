محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الصرف بمشتول السوق

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإسراع الخطى ورفع معدلات الأداء في تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي لمحطة رفع الطراطرة بعزية أبوعبد الله بمشتول السوق لتدخل الخدمة الفعلية وتعمل المحطة بكامل طاقتها لخدمة أبناء المدينة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية المفاجئة صباح اليوم، لمركز ومدينة مشتول السوق للوقوف على متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والعمل على إزالة المعوقات أمام التنفيذ لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وتفقد المحافظ مكونات محطة رفع الطراطرة والمقامة بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وبمواصفات قياسية مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين واستكمالا لتحسين منظومة البنية التحتية بما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في كافة القطاعات.