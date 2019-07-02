أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم، عن تنفيذ الخطوات المبدئية لتنفيذ مشروع 4 محطات وسيطة وعدد 3 مدافن صحية بنطاق المحافظة بتكلفة 80 مليون جنيه، لتطوير ودعم منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك من خلال التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، إلى البدء في إنشاء محطة فرز وسيطة على مساحة 4200 متر بقرية بني خليفة مركز ناصر، والتي ستقوم بتنفيذها الهيئة العربية للتصنيع، منوها أن بني سويف من أولى المحافظات التي بدأت تطوير منظومة المخلفات الصلبة وإنشاء محطات الفرز الوسيطة.

وشارك المحافظ، اليوم، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وأعضاء اللجنة من النواب، وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية، وفي حضور اللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة، والنائبين: بدوي النويشي وعبد الحكيم مسعود عضوي مجلس النواب عن دائرتي الواسطى وناصر.

وأوضح "عبد الجابر" أن المحافظة تنظم مسابقة شهرية لإثابة وتحفيز أفضل وحدة محلية في التخلص الآمن من القمامة، والتي تشرف عليها وحدة إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة من خلال تقييم دوري يتضمن حساب تقدير كميات القمامة الناتجة ونسبة المورد منها إلى مصانع تدوير القمامة وغيرها، حيث يتم تكريم الوحدة المحلية الفائزة ماديا ومعنويا على هامش الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي للمحافظة.

وأكد المحافظ على أنه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحسين مستوى الخدمات والبدء بالاحتياجات الحيوية التي تهم المواطن مثل تحسين مستوى النظافة، وتجميل وتطوير الميادين لزيادة، بالإضافة إلى قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والخدمات الجماهيرية، مشيرا إلى بعض المشروعات والجهود النوعية التي تم تنفيذها في هذه المجالات.