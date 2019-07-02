قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر تحولت من دولة لديها عجز كبير في الكهرباء إلى دولة مصدرة خلال سنوات قليلة ما جعل التجربة المصرية تجربة رائدة في العالم.

وأضاف، شاكر، خلال لقائه اليوم، غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة "أن مصر ستسعى قريبا لإتمام الربط الكهربائي مع قبرص تمهيدا لتصدير الكهرباء إلى أوروبا".

وأشار إلى أن هناك فرص كبيرة لتصدير الكهرباء إلى دول أفريقيا، موضحا أن مصر تصدر الكهرباء إلى الأردن وليبيا وفلسطين والسعودية والسودان.

وأكد شاكر أن مصر كان لديها أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء سنة 2014 وأن الرئيس السيسي قال له إن توفير الكهرباء يعد من شؤون الأمن القومي المصري.

وقال إن الحكومة عملت من خلال خطة سريعة لإضافة 3636 ميجاوات في 8 أشهر ونصف، وقبل صيف 2015 نجحت مصر في إضافة 3250 ميجاوات أخرى.

وأشار إلى أنه جرى خلال 3 سنوات إضافة 14.400 ميجاوات وهو ما لم يحدث في العالم، مضيفا أن مصر ضاعفت الكهرباء المولدة من 2014 إلى 2018 لتصل إلى 55 ميجاوات.

وأضاف أن الأرقام تعكس حقائق النجاح بعيدا عن أي كلمات سياسية، مؤكدا أن الطاقة المتجددة ستصل إلى 20٪؜ من إجمالي الطاقة المولده في 2022.

وتحدث الوزير عن مشروع بنبان الخاص بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أنه وفر عشرة آلاف فرصة عمل وحول قرية صغيرة إلى مشروع اقتصادي عملاق يمثل أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم.

وكشف الوزير أن تحريك أسعار الطاقة كان ضرورة اقتصادية وأن مصر مازالت من الدول ذات أسعار الكهرباء الرخيصة مقارنة بكثير من دول العالم.

وقال الدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن تجربة مصر في قطاع الكهرباء تمثل قصة نجاح.

وأوضح أن قطاع الكهرباء في نصر أصبح من القطاعات الواعدة لأن الطاقة الكهربائية تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.