"زايد" تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، إلى محافظة بورسعيد، في زيارة تستغرق يومين؛ لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستترأس اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة ستتفقد عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة سير العمل ميدانياً، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى .

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بتدشين التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد أمس من مقر مجلس الوزراء.