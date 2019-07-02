قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لحظة تاريخية في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن جميع المصريين تمت تغطيتهم في قانون التأمين الصحي الجديد حتى ولو لم يقدروا على دفع الاشتراك التأميني، حيث تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم وأن الحكومة ستدفع اشتراك غير القادرين بالكامل.

وأوضح "سعد" أن اختيار محافظة بورسعيد لتطبيق المنظومة، جاء بسبب صغر مساحتها، لافتًا إلى أنه خلال شهرين من العمل سيظهر بعض أوجه القصور وسيتم تلافيها فيما بعد.

ودعا متحدث مجلس الوزراء، مواطني بورسعيد، للتسجيل لدى المراكز والوحدات الصحية بأن يصطحب رب الأسرة أسرته بالكامل ويذهب للوحدة الصحية للتسجيل ومعرفة الطبيب الذي يلجؤوا له حال تعرضهم لمكروه، موضحًا أن المنظومة أسرية.

وأشار سعد إلى أن المنظومة الجديدة تسمح للمواطن بأن يسافر للخارج لتلقي العلاج على نفقة الدولة حال عدم توافر علاجه داخل مصر.