التعليم العالي تعلن قيمة مصروفات الجامعات للطلاب الوافدين للعام الجديد

أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي، المصروفات المقررة للعام الدراسي الجديد 2019/2020 بالدولار الأمريكي، للطلاب الراغبين في الانضمام للجامعات والمعاهد الحكومية، سواء كانت بمراحل البكالوريوس والليسانس أو مرحلة الدراسات العليا، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء المصري رقم 27 لسنة 2019.

وجاءت كلية الطب البشري و طب الأسنان بـ6 آلاف دولار، فيما بلغت قيمة مصروفات كلية الهندسة والصيدلة و العلاج الطبيعي 5 آلاف دولار، والطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض 4 آلاف دولار، وجاءت الكليات والمعاهد الآخري 3 آلاف دولار.

وحددت الإدارة رسوم قيد لأول مرة 1500 دولار.