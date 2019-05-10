فتح باب التقدم أمام الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2019/2020 ضمن مبادرة (ادرس في مصر)في إطار توجيهات د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتشجيعهم على الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية، وتيسير كافة الإجراءات أمامهم، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم...

تلقى الوزير تقريرًا مقدمًا من د.رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بشأن فتح باب التقدم للدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية أمام الطلاب الوافدين في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي 2019/2020 ضمن المبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان (ادرس في مصر).

وأوضح التقرير أن مواعيد التقدم تبدأ من 1/5/2019 ويتم قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في أي وقت من العام الجامعي 2019/2020 بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات بدءًا من 1/11/2019.وأضاف التقرير أنه على الطالب التقدم من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين https://www.wafeden.gov.eg أو الدخول إلى الرابط نفسه من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة www.mohe-casm.edu.eg مع مراعاة أن يدون الطالب اسمه وفقا لجواز السفر، ويشترط في الطالب أن يكون حاصلاً على الثانوية أو ما يعادلها، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.وأوضح التقرير أن الأوراق المطلوبة للتقدم على الموقع الإلكتروني الرسمي تشمل صورة الشهادة الدراسية وصورة من جواز السفر.

وفيما يخص المستندات المطلوبة للتقدم للإدارة المركزية للشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بحي السفارات بمدينة نصر تشمل الآتي:

أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وصورة جواز السفر، وعدد 6 صور شخصية، ونتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا الاختبار، وإيصال سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع، وصورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

وللمزيد من المعلومات والشروط الواجب توافرها للمتقدمين يمكن التواصل مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على البريد الإلكتروني الخاص بهاinquiry@wafeden.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن 19064