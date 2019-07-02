بدأت وحدات المرور التابعة للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في تركيب الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للمركبات عند الفحص، حيث يتضمن معلومات دقيقة عن السيارة تتيح للأجهزة الأمنية المعنية حصر أماكن الكثافات والتعامل معها وسرعة استرداد المركبات المبلغة بسرقتها وسداد الرسوم على الطرق سواء المخالفات أو عبور البوابات إلكترونياً عن طريق رسائل نصية تصل إلى قائد المركبات.

كل ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح مع التيسير على المواطنين بالاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة الحركة المرورية، بما يرفع بمستوى السلامة والانضباط على الطرق.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الداخلية على "يوتيوب" تقريرا عن جهود المرور في تنفيذ الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من المخالفات المرورية وضبط مرتكبيها في ظل كثافات تشهدها هذه الطرق فى موسم الصيف، كما تنتشر الدوريات الأمنية على امتدادها لرصد الكثافات والاعطال وسرعة التعامل معها عن طريق سيارات الإغاثة المرورية المجهزة لذلك والمصاحبة للدوريات.

وقال المقدم أحمد قطب من الإدارة العامة للمرور، إن وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور تستهدف تكثيف الخدمات المرورية اليومية على الطرق السريعة، مشيرا إلى أن الحملات تستهدف مخالفتين جسيمتين وهما تجاوز السرعة المقررة والمخدرات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4329 مخالفة منها 1777 تجاوز سرعة و28 قيادة تحت تأثير المخدر.