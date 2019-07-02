يطل بكامل أناقته المعتادة فى حلة سوداء، شعره الرمادى المصفف بعناية، وابتسامته الهادئة تعلو ملامح وجهه المحبب الذى لم ينل منه المرض، عينان يملؤهما البريق، باقٍ فى قلوب محبيه وفى صورة بأحد شوارع مصر العتيقة: «لترقد روحك الجميلة فى سلام».. صاغها الفنان الإيطالى كارمينيه كارتولانو، فى صورة صممها للفنان الراحل على شكل «جرافيتى» على إحدى الواجهات فى شوارع القاهرة، واختار لها عنوان «الجمال يخبو»، وهى الصورة التى تداولها كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال عنها «كارتولانو»: «كنت سعيداً بأن أحب الناس الصورة، فهى ضمن مشروع أعمل عليه منذ فترة بعنوان (Ideal Graffiti) والذى يقوم على تصميم صور لشخصيات شهيرة على حوائط وبنايات القاهرة، ولكن معظم هذه الشخصيات من نجوم الخمسينات والستينات فى هوليوود، وتلقيت عروضاً من فنانين لنقوم بتنفيذ المشروع ورسم الشخصيات على المبنى فعلياً، ولكن الأمر ما زال فى حيز الدراسة».

وأضاف الفنان الإيطالى لـ«الوطن»: «الله يرحمك يا عزت.. أبوعوف هو الشخصية المصرية الأولى التى أستخدمها فى المشروع، أنا لا أعرفه بشكل شخصى، ولكن الكل اجتمع على أنه إنسان جميل، كنت أعرفه من أعماله أو لقاءاته وصوره فى المهرجانات السينمائية، والموت فى حد ذاته شىء صادم وقاس، بمجرد معرفة الخبر بدأت العمل على التصميم حتى تكون الصورة أقرب إلى الواقع، وأعتقد أن الصورة طريقة جيدة لتكريمه وتذكره».

"كارتولانو": أعتبر مصر وطنى منذ 20 سنة.. وعدّلت "جرافيتى الدكتور" بعدما وضعتها على حائط مسجد دون قصد

وتابع: «واجهت هجوماً بعد نشر الصورة لأن المبنى الذى قمت بوضع التصميم عليه كان مسجداً، وأنا لم أكن أعلم أن هذا المبنى مسجد، لكنى قد أعجبت بالمقرنصات أعلى رأس أبوعوف فى الصورة، كانت بمثابة تاج على رأسه، وقد قمت بتعديل الصورة بنسخة جديدة لأننى لم أكن أقصد الإساءة على الإطلاق».

وعن مشروع «Ideal Graffiti»، الذى يعمل عليه «كارتولانو»، أوضح: «أعيش فى مصر وأعتبرها وطنى منذ 20 عاماً، أعشق القاهرة وأجدها جميلة، ومن وجهة نظرى قد تكون أكثر جمالاً بإضافة تفاصيل صغيرة إليها، فهى تعطى عمقاً وحياة للمبانى الرمادية الضخمة، خاصة أن هناك حوائط كثيرة كاملة دون شبابيك، وبالتالى تُعتبر صالحة للاستخدام، والمشروع الآن فى مرحلة التطوير».