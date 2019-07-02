وزير التعليم العالي ينعى نجل حاكم الشارقة

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعي والمراكز والمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس بخالص العزاء والمواساة للشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة وعضو المجلس الأعلى الحاكم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

وأشار وزير التعليم العالي، في بيان له اليوم، إلى تقدير الشعب المصري الكبير للشيخ سلطان القاسمي الذي يعد أحد أبرز خريجي جامعة القاهرة، وصاحب الكثير من المساهمات المتميزة في دعم العديد من المشروعات في مصر في مختلف المجالات، إلى جانب اعتزازه وتقديره الشديدين بدراسته في جامعة القاهرة وارتباطه بمصر والشعب المصري، ودعا وزير التعليم العالي، أن يرزقه الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.