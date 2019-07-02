حرص عدد من الفنانين، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل عزت أبو عوف، والذي يُقام حاليًا داخل مسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى رأسهم الفنان القدير عادل إمام.

وحضر في المقدمة لاستقبال العزاء شقيقاته والمخرج عاطف عوض، ومن أبرز الحضور الفنانون عبد الرحمن أبو زهرة، وخالد النبوي، ولبلبة، ومصطفى هريدي، وسمير صبري، ولبنى عبد العزيزي، ومنة شلبي، وريهام عبد الغفور، وكذلك أشرف زكي، وبهاء صلاح جاهين، وجمال عنايت، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني. كما حضر مصفف الشعر محمد الصغير، والفنانة ريهام عبد الغفور، وإيمي سالم، وميريت عمر الحريري، ورجل الأعمال هاني عزيز.

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانًا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.