اليوم الأول لـ«صحة المرأة»: فحص 8325 حالة.. والعلاج «مجاناً»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة، ضمن حملة «100 مليون صحة»، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من فحص 8325 امرأة فى اليوم الأول للمبادرة، والتى انطلقت مساء أمس، فى 9 محافظات وهى، «بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح، أسيوط» كمرحلة أولى.

الحملة تستهدف 8.7 مليون امرأة فى المرحلة الأولى والعلاج مجاناً.. وإطلاق خط ساخن وموقع إلكترونى للتواصل

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم أن «مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة تستهدف فحص 30 مليون امرأة، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عاماً، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية «السكر والضغط والسمنة»، إضافة إلى سرطان الثدى، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن مجاناً، فضلاً عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتقليل المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، إضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة».

وأضافت أن المرحلة الأولى تستمر على مدار شهرى يوليو وأغسطس وتستهدف فحص حوالى 8 ملايين و700 ألف امرأة، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال «سبتمبر وأكتوبر»، وتنتهى الحملة بالمرحلة الثالثة، وتستمر خلال «نوفمبر وديسمبر».

وأشار الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، إلى أنه تم تدريب عدد من الفرق الطبية على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملى على أيدى عدد من أساتذة وخبراء الأورام، موضحاً أن إجمالى عدد الفرق الطبية فى المرحلة الأولى بلغ 1321 فريقاً ويشمل كل فريق 4 أفراد بين الأطباء والتمريض، كما تم تحديد 1023 منشأة صحية للمشاركة فى المبادرة فى محافظات المرحلة الأولى.

وذكر «حسانى»، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه «تمت إحالة 653 امرأة فى اليوم الأول إلى مراكز الإحالة لإجراء الفحوصات التأكيدية، وذلك لمن يتم اكتشاف إصابتها خلال عملية المسح المبدئى»، مشيراً إلى أنه تم تحديد عدد من مراكز الإحالة فى المحافظات الـ9 بهدف إجراء التقييم وصرف العلاج، موضحاً أن مراكز الإحالة الإقليمية التى تم تحديدها هى «صحة المرأة، الأورام بمستشفى القبارى بالإسكندرية، علاج الأورام بدمنهور فى البحيرة، أورام مدينة السلام بالقليوبية، معهد الأورام بدمياط، مستشفى النساء والتوليد بالمصحة البحرى ببورسعيد، مستشفى قصر العينى القديم، وعيادة صحة المرأة بمبنى العيادات الخارجية».

وفيما يتعلق بأماكن المسح، أشارت الوزارة إلى أنه يمكن معرفة أقرب مركز مسح لمكان الإقامة ومراكز العلاج من خلال إدخال اسم المحافظة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة www.100millionseha.eg، والذى يتضمن أيضاً معلومات عن الحملة والتوعية وكيفية إجراء الفحص الذاتى، كما تم إطلاق الخط الساخن 15335 للتواصل مع الجمهور.

ولفتت إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أول تطبيق موبايل موجه للسيدات من وزارة الصحة يتضمن إرشادات صحية مفصلة خصيصاً لكل سيدة طبقاً لحالتها الصحية المسجلة بقاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة.

وشهدت الوحدات الصحية والمراكز الطبية فى مختلف محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إقبالاً كبيراً من السيدات للكشف المبكر عن «سرطان الثدى»، فى اليوم الثانى للحملة التى بدأت فى 9 محافظات، هى: الإسكندرية، والبحيرة، والقليوبية، وبورسعيد، ودمياط، وجنوب سيناء، والفيوم، وأسيوط، ومطروح، اعتباراً من بداية يوليو الجارى، وحتى نهاية أغسطس المقبل.

وجابت فرق «المثقفات الصحيات» بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عدداً من العيادات الخارجية وأروقة المستشفيات وشوارع المدينة أمس، لحث السيدات على الخضوع للفحص المجانى ضمن الحملة، من خلال بعض النداءات والصيحات، منها «يا ست الستات، يا ست البنات، تعالى اكشفى واطّمنى، إحنا بندعمك وجنبك علشان تكونى أقوى».

كما شهدت الوحدات الصحية بمراكز وقرى البحيرة إقبالاً ملحوظاً فى ثانى أيام الحملة، التى يجرى تنفيذها داخل 250 وحدة صحية، من خلال 310 فرق طبية مدربة على التعامل مع السيدات.

وقال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور يسرى بيومى، إن المبادرة تشمل الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة فى عمر الإنجاب، وفى حالة اكتشاف أى مرض سيتم الإحالة لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

وفى القليوبية، تستهدف الحملة الكشف على مليون و600 ألف سيدة وفتاة، من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، وأكد محافظ القليوبية، الدكتور علاء مرزوق، أنه يتم الاستعانة بأطباء مدربين ومتخصصين فى مجال الكشف على سرطان الثدى، وأضاف أن المبادرة تقدم خدمات صحية جيدة للمرأة.