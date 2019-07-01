إقبال كثيف على مبادرة "دعم صحة المرأة" في يومها الأول بجنوب سيناء

شهدت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة، التي انطلقت اليوم بمحافظة جنوب سيناء وتستمر حتى 30 أغسطس، إقبال كثيف من السيدات بجميع مراكز الفحص الطبي الشامل علي مستوي مدن المحافظة في يومها الأول.

ويتم خلال هذه المبادرة، توقيع الكشف المبكر عن أورام الثدي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، والفحص الطبي للسيدات من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية (طبيبات - ممرضات - رائدات ريفيات) وصرف العلاج بالمجان .

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن توقيع الكشف والفحص الطبي للسيدات يتم من خلال أطقم طبية مدربة علي أعلي مستوى من العناصر النسائية بجميع الوحدات والمراكز الصحية، موضحا أنه من المقرر أن يتم تحويل الحالات التي ثبت إصابتها بأورام الثدي لإجراء أشعة "الماموجرام" لتحديد نسبة الورم وصرف العلاج بالمجان .