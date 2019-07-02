تقدم نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بـ"خالص العزاء والمواساة للشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة المغفور له نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي والذي وافته المنية أمس في لندن".