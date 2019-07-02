وصل الفنان تامر حسني، ومحمد رمضان، منذ قليل، مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل عزت أبو عوف، حيث حضر في المقدمة لاستقبال العزاء شقيقاته، والمخرج عاطف عوض.

ومن أبرز الحضور، الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وكذلك رجاء الجداوي، وأحمد مالك، ومحمد الشرنوبي، ومحمد فؤاد، وسامي مغاوري، وأحمد بدير.

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

آخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانًا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.