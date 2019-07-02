قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إنهم سخروا كل أجهزة المديرية وإدارة بنها التعليمية، لإنجاح مشروع تطوير قرية كفر فرسيس التابعة لمركز بنها، تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الدور المجتمعى خلال شهور فصل الصيف.

وأشار، فى تصريحات صحفية بعد تدشين الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، المشروع، إلى تشكيل فرق عمل بمدارس القرية للمشاركة في المشروع وتطوير المدارس وتجميلها والتفعيل الكامل للأنشطة الصيفية داخلها خدمة للطلاب من أبناء القرية وإثراء خبراتهم المعرفية والثقافية وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.