التقى الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، أسرة الشهيد محمود عبد العظيم محمود، وخلال اللقاء وقع على قرار إطلاق اسم الشهيد محمود عبد العظيم محمود، على إحدى المدارس بقرية كفر فرسيس بمركز بنها.

يذكر أن المجلس التنفيذي، قد وافق في جلسة 9 أغسطس، على إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس قرية كفر فرسيس بمركز بنها، تخليدًا لذكرى الشهيد.

وأعرب المحافظ عن تقديره واعتزازه بدور رجال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن أمن الوطن، مؤكدًا أن شهدائنا لن ننساهم، مشيرًا إلى أسرة الشهيد بأن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت.

وأضاف أن القليوبية تفخر وتعتز أن يكون من بين أبنائها شهداء للقوات المسلحة ورجال الشرطة، وهذا وسام على صدر كل قليوبي ومصري، وأن التاريخ سيخلدهم دائمًا، مؤكدًا إصرار الدولة المصرية اقتلاع جذور الإرهاب.