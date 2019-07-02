أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات حالة الطقس لمدة 3 أيام "72 ساعة" مقبلة على البلاد، خلال الفترة من 3 حتى 5 يوليو الجاري.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا وفقا لتوقعات الخبراء.

أما بالنسبة للشبورة المائية فتقل الرؤية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

طقس الأربعاء 3 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29

طقس الخميس 4 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29

طقس الجمعة 5 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29