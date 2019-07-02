والد أول مولودة في نظام التأمين الصحي: دفعت 60 جنيها فقط تكلفة الولادة

قال السادات إبراهيم، والد الطفلة جومانة، أول مولودة في نظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، إن شقيقات طفلته جومانة تم ولادتهم في مستشفيات خاصة وكانت تكلفة العملية الواحدة 3500 جنيه، بعكس ما حدث في التأمين الصحي.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن المستشفى كانت أفضل بكثير، مؤكدًا أنه وفر الكثير من الأموال، ولكنه لم يدفع سوى 60 جنيهًا فقط في المستشفى، وكان يوجد راحة ولا يوجد قلق.

وعن تعامل الأطباء معه، أكد والد الطفلة جومانة، أن معاملة الأطباء في المستشفى جيدة للغاية، "كل حاجة عاوزينها بتبقى موجودة".

وبدأت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من محافظة بورسعيد، التي أطلقتها الحكومة المصرية، وذلك بشكل تجريبي لمدة شهرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات المتعددة.

وتهدف المنظومة لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة.

أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.