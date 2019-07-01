شهدت مستشفى النساء والتوليد، اليوم، ولادة أول طفلة في منظومة التأمين الصحي الجديدة، التي طبقت للمرة الأولى في بورسعيد.

وقالت فادية سعد بدر، مديرة العلاقات العامة بمستشفى النساء والولادة، إن والدة الطفلة جاءت إلى المستشفى في حالة ولادة، ودخلت بصورة البطاقة الشخصية وقسيمة الزواج فقط دون دفع أي مصروفات أو إجراءات.

وأضافت إنه تم إدخال حالة الولادة غرفة العمليات وأنجبت طفلة سمتها "جومانة ربيع علي سعد"، وبعد استفاقة والدة الطفلة من العمليات قدمت الشكر للقائمين على منظومة التأمين الصحي، وأنها لم تتوقع أن تحصل على خدمة طبية دون مقابل مع حسن معاملة الكادر الطبي والتمريض.