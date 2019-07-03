حظك اليوم الأربعاء 3-7-2019 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

من أبرز عيوب مواليد برج الجوزاء التسرع في اتخاذ القرارت وكذا في تنفيذها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل قد يجلب لك ضغوط مالية، وعليك أن تحسن استثمار مواهبك وتحاول أن تضع قاعدة مادية متينة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات وقد يساعدك ذلك على التقدم بيقظة وطاقة ونشاط.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.