الثور والجدي والحوت من أكثر الأبراج التي يتوافق معها برج العذراء، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تدفعك للتعامل بأمانة مع الأصحاب والأحباب لكي يكونوا في المقابل أمناء معك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أغسطس.