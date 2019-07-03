وقع انفجار بمنطقة المنيهلة بالعاصمة التونسية، وذلك حسبما نقلت "الحدث" عن رويترز.

وقال شهود عيان لـ"رويترز"، إن رجلا فجَّر نفسه بعد أن حاصرته الشرطة.