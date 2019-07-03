توفي سجين جنائي إثر إصابته بأزمة قلبية داخل سجن مركز شرطة العدوة بشمال غربي المنيا، وأفادت تحريات أولية عدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة العدو، بوفاة "ع.ع"، 43 عاما مقيم بمركز بني مزار، المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا، نتيجة الإصابة بأزمة قلبية حادة.

حُرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تسليم الجثمان لذويه وصرحت بالدفن بعدما أفادت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية، كما كشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة قلبية.