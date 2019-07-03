عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، اجتماعا باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في مقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، لمتابعة التشغيل التجريبي في الوحدات والمستشفيات التابعة للمنظومة الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني ومعاون الوزيرة للتأمين الصحي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأعلنت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إجراء أول عملية لزراعة القرنية، غدا الأربعاء، في مستشفى الرمد ببورسعيد، وكذلك إجراء أول 4 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، مؤكدة أن العمليات تأتي بعد تطبيق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، وأنها لم تُجرَ من قبل بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على ضرورة تقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة، والاهتمام برضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة، كما وجهت بتوفير كل سبل الراحة لمقدمي الخدمة الطبية، مع توفير كل الإمكانيات لهم حتى يستطيعوا القيام بعملهم على أكمل وجه، وبما سينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت ضرورة التدريب الطبي المستمر للفرق الطبية التي تعمل في إطار المنظومة الجديدة، لرفع كفاءتهم المهنية، مشددةً على الإسراع من إجراءات تسجيل الأسر وفتح الملفات، موجهةً الشكر لكل العاملين بوزارة الصحة والتأمين الصحي الشامل الجديد على جهودهم قبل وأثناء التشغيل التجريبي، مطالبةً ببذل المزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمات علاجية للمواطنين.