قال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن القيادة السياسية تدعم الملف الصحي بالكامل، في ظل رؤية مصر 2030، التي تنص على التغطية الصحية للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، أن الدستور المصري يمنح المواطنين المصريين الحق في التغطية الصحية بمعايير جودة عالية تليق بهم.

ولفت إلى أن إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل تتم من خلال 3 هيئات، الأولى تقدم الخدمة، والثانية دفع التكاليف، والثالثة وهي هيئة الرقابة والاعتماد تضمن جودة الخدمة المقدمة فيها في جميع المنشآت التابعة لها، سواء المنشآت الحكومية أو الخاصة.