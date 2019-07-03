استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور استمرار النظام القطري برئاسة تميم بن حمد في تمويل الإرهاب، وخاصة أن خليفة السباعي وهو إرهابي قطري ما زال لديه القدرة على النفاذ إلى حساباتهم البنكية بالرغم من تجميد الأمم المتحدة لأصولهم.

وذكرت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جوليت، أن خليفة السباعي اسمه مقترن بأخطر الإرهابيين المسؤولين عن هجوم 11 سبتمبر 2001 الذي غيَّر العالم، وأن إتاحة المرافق البنكية للسباعي يعتبر فشلا مشتركا لكل المعنيين، مشددًا على ضرورة أن تشرح قطر للعالم عن السماح لمثل هؤلاء الأشخاص الخطرين بأن يستمروا في الحصول على خدمات بنكية.

وشددت خلال التقرير، على أنه لا يجب السماح للبنوك بالاختباء خلف الثغرات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويل الإرهاب، وأن تقوم قطر بالتحريات الخاصة بها وإفادة المجتمع الدولي بسبب السماح لشخص على قائمة المجرمين للأمم المتحدة بالحصول على خدمات بنكية عن طريق أكثر مصارفها انتشارا، وتقديم ضمانات بعدم تقديم خدمات بنكية له او لإرهابيين آخرين.