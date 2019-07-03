مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة طيران الاتحاد قادمة من أبو ظبي

استقبل مطار برج العرب، أمس الثلاثاء، أولى رحلات شركة طيران الاتحاد قادمة من مطار أبو ظبي بعد انقطاع دام لعدة سنوات عن تسيير رحلات إلى مدينة الإسكندرية.

تم استقبال الرحلة برش المياه كتقليد متبع للترحيب بأولى الرحلات على مستوى الطيران، فيما استقبل رجال محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية ركاب الرحلة بحفاوة، وتم إهداء قطع الشيكولاتة وتوزيع الورود على الركاب.

وكان طيران الاتحاد، أعلن أنه سيبدأ تسيير 4 رحلات أسبوعية بين أبوظبي ومحافظة الإسكندرية، وذلك اعتباراً من 2 يوليو المقبل حتى 31 أغسطس 2019، بهدف تلبية الطلب خلال فترة الذروة الصيفية.

ويبلغ إجمالي عدد الرحلات التي تسيرها الاتحاد للطيران، أسبوعياً إلى مصر 32 رحلة من بينها 28 رحلة أسبوعية إلى القاهرة وأربع رحلات أسبوعية إلى الإسكندرية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تقدم الخدمة بمطار القاهرة لشركة طيران الاتحاد والتي تنظم تشغيل طيران منتظم بمحطة القاهرة.