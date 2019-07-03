بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور نتائج الدبلومات الفنية، يتم تحديد إجراءات التحاق الطلبة بالكليات والمعاهد المختلفة عن طريق مكاتب التنسيق.

وتقدم "الوطن" خطوات التقديم للكليات العسكرية "الكلية الحربية - الكلية البحرية - الكلية البحرية - الكلية الفنية العسكرية - كلية الدفاع الجوي - كلية الطب ق.م - المعهد الفني ق.م".

وبحسب موقع القوات المسلحة المصرية، جرى إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية لراغبي الالتحاق، من حملة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الفنية وما يعادلها طبقًا لشروط كل كلية ومعهد.

وقدم الموقع الإلكتروني عدد من الإرشادات العامة لراغبي الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية:

على المتقدم أن يعلم بأن فترة تقييمه تبدأ منذ شراء الملف، لذا فعلي المتقدم الالـتـزام التام بتنفيذ التعليمات الصادرة إليك بكل دقة.

الالتزام بتنفيذ تعليمات ملىء الملف وكتــابة جميع البـيانات المطلوبة دون إغفال أي منها عمدًا أو سهوًا.

الالتزام بالحضور في التوقيتات المحددة لأداء الاختبارات المختلفة وعدم التأخـير لأي سبــب ولــن يلــتفت لأي طلب لإعـادة الاخــتبــار.

بذل قصارى الجهد في أداء الاختبارات المختلفة لتـحقــيق أعلى الدرجات "فهي مسابقة"، وعليك أن تتأكد من أن التفوق أثناء مراحل اختبارات القبول هو الفـــاصل في اختيارك.

ويخضع المتقدم للكليات والعاهد العسكرية لعدد من الاختبارات كالآتي:

اختبار السمات الشخصية

ويهدف الاختبار إلى الوقوف على قدرة الطالب على التكيف مع الحياة العسكرية وأن لديه رغبة حقيقية للالتحاق بالكليات العسكرية وأن رغبته هذه ليسـت نتاج ضغوط معينة هذا بالإضافة إلى قياسات تناسب شخصية الطالب مع متطلبـات الحياة العسكرية وكيفية التصرف في المواقف المختلفة، ويتم اختبار الطالب في نفس يوم تقديم طلب الإلتحاق على أن يكون مـع الطالب الأدوات الكتابية للاختبار "قلم جاف أزرق"، ترسل نتيجة هذا الاختبار بواسطة رسالة نصية "SMS" في حالة نجاح الطالب فـي الاختبار ويدون في الرسالة اليوم المحدد للكشف الطبي وتوقيت ومكان الكشف وفـي حالة عدم استلام الرسالة عليه الاتصال برقم الاستعلام الصوتي "16683".

اختبار المستوى الطبي

ويهدف الاختبار إلى تحديد اللياقة الطبية للطالب ليكون مبدئيًا لائقًا كطالب بإحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، طبقًا لمقاييس القومسيون الطبي للقبول بالكليات العسكرية وليس لأي مقاييس طبية مدنية أو عسكرية أخرى لغير الطلبة وبالقومسيون الطبي الخاص بذلك، ويقوم بهذا الاختبار لجنة طبية تشكل لهذا الغرض ويكون قرارها نهائيًا ولا يُعتد بأي نتائج طبية أو تحاليل خارج هذه اللجنة ويتم الاختبـــــار بالقومسيون الطبي للكلية الحربية وبالنسبة للطلبة المرشحين للكليـــة الجوية يتم اختبارهم في المجلس الطبي الجوي "شارع خضر التوني متفرع من شارع الطيران - مدينة نصر".

ويتم الكشف الطبي على الطالب في جميع التخصصات الطبية وفقًا للمستويات المعمول بها داخل القوات المسلحة والمستويات الطبية المطلوبة لكل كلية والمستويات المطلوبة لكل "شعبة / تخصص" ولا بد من تواجد بطاقتك الشخصية وبطاقة التردد معك خلال الكشف الطبي، ترشح اللجنة الطبية من تنطبق عليه شروط الترشيح للكشف في الكلية الجوية لاستكمال الكشف في المجلس الطبي الجوي طبقًا لما تراه اللجنة.

وتعلن نتيجة الكشف الطبي فور ظهورها بالقومسيون الطبي بالكليـــة الحربيـة وعلى الطالب الالتزام بعدم مغادرة القومسيون الطبي قبل معرفة نتيجة الاختبار الطبي وميعاد اختبار اللياقة البدنية في حالة نجاحه، وأعلن الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة عددا من النصائح للطلبة قبل إجراء اختبار المستوى الطبي:

- على المتقدم تجنب تناول أي دواء يغيـر مــن الصفة الطبية أو نتائج التحاليل ويكون المسؤول عن ذلك ولن يلتفت لأي أعذار بهذا الشأن.

- على المتقدم أن يفصح عن الأمراض أو العمليات الجراحية التي أجراها في أي مرحلة من حياته قبل الكشف الطبي وذلك خلال عرضه على اللجنة المختصة.

- على المتقدم التأكد من نظافة الأذن ويجـب غسلهـا قبـل توقيـع الكشـف الطبـي، والطلبة الذين لهم حق الكشف بالنظارة هم الحاصلون على 92% فأكثر علمي لصالح الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة فقـــط.

ولا يعتد بأي كشوفات أو تحاليل أو تقارير طبية بخلاف ما يصدر مـن القومسيون الطبي العسكري لطلبـة الكليات والمعاهد العسكرية.

الاختبارات الرياضية

لإجراء الاختبارات الرياضية على المتقدم الالتزام بالتواجد على "باب 5" في التوقيت المحدد وهو الساعة السادسة صباحًا في اليوم المحدد للاختبار، والالتـزام بالزي الرياضي "فانلة – شورت – حذاء خفيف – شراب"، الالتـزام بارتداء المايوه في قفزة الثقة والسباحة.

والدرجة النهائية تكون 200 درجـة والحد الأدنى للنجاح هو 100 درجة، وتمنح درجات التفوق الرياضي بشرط إحضار الشهادة الأصلية للبطولة الحاصل عليها الطالب.

ويمنح الطـالب الحـاصل على بطـولات دولية علــى 20 درجـة، يمنح الطالب الحاصل على بطولات مستوى الجمهوريـة 15 درجـة، يمنح الطــالب الحــاصل على بطــولات المحافظات علـى 10 درجـة، ونشر الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة المصرية تفاصيل الاختبارات الرياضية وشروط إجرائها والدرجات التي يحصل عليها المتقدم.

اختبار قياس القدرات النفسية

يتم الاختبار بواسطة لجنة من مركز الشؤون النفسية للقوات المسلحـة ويهدف إلى التأكد من القدرة النفسية للطالب في التعامل مع المواقف الطارئة التي من الممكن حدوثها أثناء الحياة العسكرية، ويحدد للطالب توقيت اختبار المعلومات العامة عن مصر بعد انتهاء اختبار القدرات النفسية.

اختبار المعلومات العامة عن مصر

يتم فيها اختبار الطالب في بعض المعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية.

الاختبار الشخصي "المواجهة"

على المتقدم الحضور في يوم الاختبار بالموعد المحدد ولا يسمح بالتخلف أو التأجيل، ويهدف الاختبار إلى انتقاء أفضل العناصر التي تلتحق بالقوات المسلحة والتي تتوفر فيها:

السمات الشخصية والنفسية المناسبة.

اللياقة الطبية والبدنية التي تؤهل الطالب للنجاح فـي عملــه.

قوة الشخصية والقدرة على التصرف.

المعلومـات العامة والثقافية.

الرغبة الأكيدة للطالب للالتحاق بالكليات العسكرية.

ويتم الاختبار وفقًا للشروط واللوائح والقوانين المنظمة وطبقــًا لاحتياجات القوات المسلحة في الأفرع الرئيسية المختلفة، وعلى الطالب تذكر أنه يتقدم لمجلس مديري الكليات والمعاهد العسكريـة لاختيارك من ضمن آلاف المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، فحافـظ على مظهرك وارتدي الزي المحدد بالطريقـة المناسبة.

اختبار العرض الطبي العام

ويتم فيه إجراء الكشف الطبي والتحاليل المتقدمة على عينة عشوائية من الطلبة بواسطة لجنة مختلفة من القومسيون الطبي لإجراء الكشف وعمل التحاليل المعملية المتقدمة.

وكان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.