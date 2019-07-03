أصيب خمسة أطفال، بتسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد "بطيخ" بمنزلهم بدائرة مركز المنشاه بسوهاج.

وكان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشأة، بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من "أسماء. ح. ا"، 13عامًا، تلميذة، وأشقاءها إسراء 11 عامًا، تلميذة، ومحمد 8 سنوات، تلميذ، وعائشة 8 سنوات، تلميذ، وإبراهيم 4 سنوات، ويقيمون بناحية الكوامل، دائرة المركز، مصابين بآلام بالبطن وقيئ مستمر "إدعاء تناول طعام فاسد" وحالتهم مستقرة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والدهم "حسن. ا. ا"، 47 عامًا، موظف، قرر أنه عقب تناول أنجاله وجبة طعام منزلي "بطيخ" شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفى، ونفى الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.